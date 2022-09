Sucesso na internet, acreano é convidado ao programa da Eliana e mostra bastidores do SBT

“Camponesa, cavaleira, vaqueira esportiva e mais”, é assim que o influenciador acreano Thawan Martins se apresenta em seu perfil no Instagram, onde tem quase 19 mil seguidores.

Natural de Sena Madureira, ele é formado em zootecnia. Thawan mora em uma fazenda e compartilha a rotina de cuidar dos animais e outros afazeres que a vida do campo exige, mas o diferencial é o bom humor, foi assim que ele conquistou tantos seguidores e chegou até a produção da apresentadora Eliana, no SBT.

Thawan foi surpreendido com um convite para participar do Programa Eliana em um quadro direcionado a revelar novos talentos do mundo digital.

“Recebi uma mensagem da produção da Eliana dizendo que tinham visto meus vídeos e gostaram muito e perguntaram se eu tinha interesse em participar do quadro Famosos da Internet e claro que eu aceitei”, contou o influenciador ao ContilNet.

Três dias depois do primeiro contato, a produção enviou as passagens de Thawan com hotel reservado.

“Lá eles tiveram a bancada de jurados como a Rainha Matos, Narcisa e outros, além de apresentação de vários outros famosos da internet com um trabalho incrível”, afirmou.

A produção ainda não confirmou a data que o programa vai ao ar, mas o acreano compartilhou em seu perfil os bastidores da experiência. “Foi uma experiência sensacional, fomos muito bem recepcionados, hospedados em um hotel maravilhoso com tudo chique e de primeira. Abracei dei um beijo na Eliana, super acessível; a Narcisa estava lá toda animada fazendo aquelas coisas”.