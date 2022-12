Depois de temporada em time de Portugal, Luciano Silva passa férias no Juruá

O atleta acreano Luciano Silva, 22, passa um período de férias no Vale do Juruá depois de uma grande temporada atuando pelo time de handebol masculino do Benfica, de Portugal.

“Ganhamos a Liga Europeia em uma grande final contra o Magdeburgo, da Alemanha. Tivemos uma temporada fantástica e agora é aproveitar para ficar com a família e rever os amigos em Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul”, afirmou Luciano.

Começo no handebol

Luciano iniciou no handebol em Rodrigues Alves, no interior do Acre, e no estado ainda atuou pelo Handfamília. O atleta jogou no Mato Grosso e em São Paulo antes de chegar no Benfica.

“O apoio do professor David Maia, do Handfamília, foi fundamental para poder chegar no Benfica. Estou em um grande clube e conquistando títulos”, comentou o atleta acreano.

Amo o Benfica

Luciano tem contrato com o Benfica até julho de 2024 e pretende cumprir o acordo.

“Existem sondagens de outros clubes na Europa, mas amo o Benfica. O clube me oferece uma excelente estrutura de moradia e trabalho. Tenho conhecido muitos lugares incríveis e tudo isso por intermédio do handebol”, disse o lateral do Benfica.