Criminoso se passa por delegado e aplica golpe em donos de lanchonetes no Acre

Pelo menos seis entregadores e donos de lanchonetes de Cruzeiro do Sul foram vítimas de golpe aplicado por um criminoso que utilizou o nome do delegado Gustavo Dias para aplicar golpes e obter dinheiro das vítimas na noite da última quarta-feira (9).

Segundo denúncia, os lanches receberam pedidos a partir de um perfil falso, utilizando o nome do delegado Gustavo Dias, porém com foto do delegado Rêmulo Diniz.

Foi dado o endereço da Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul para entrega. Quando os entregadores chegavam ao local, o criminoso ligava novamente para o dono da lanchonete e pedia que fosse depositado mil reais em sua conta, prometendo reembolso feito com pagamento no cartão de crédito.

Ao menos um dos donos de lanchonete caiu no golpe e depositou a quantia pedida. E cerca de seis lanches chegaram à delegacia durante a noite da quarta-feira, entre eles, hambúrguer e pizza, pedidos feitos pelo criminoso.

O caso foi registrado e está sendo investigado pelo delegado Lindomar Ventura. A Polícia civil alerta a população para o aumento no número de golpes online e pede cuidado ao realizar transações bancárias.