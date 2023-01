Funcionários da prefeitura de Sena começam 2023 sem receber salário de dezembro

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, tem sido alvo de reclamações de funcionários municipais pela falta do salário no mês de dezembro, visto que os colaboradores receberam apenas o 13º salário, mas até este momento, não receberam o salário do mês.

Uma das funcionárias, que não quis se identificar, fala, com revolta, sobre o voto depositado na esposa do prefeito, a deputada federal eleita Meire Serafim. “A senhora sabe quanto é meu talão de luz? Sabe quando é o salário mínimo? Não sabe, né? Se eu pudesse tirar meu voto da urna, tirava”, diz em um áudio que circula nas redes sociais.

Ouça os áudios de servidores revoltados:

“Muito obrigada pelo favor que a senhora está fazendo para o povo que votou e confiou na senhora. Eu votei por amor, pensando que a senhora ia fazer alguma coisa pelo povo senamadureirense. Mas não tem nada não, é cada um por si e Deus por todos”, fala.

Eleições 2022

Nas eleições que aconteceram em 2022, Mazinho Serafim elegeu a esposa Meire Serafim e foi alvo de críticas do deputado estadual Gehlen Diniz (Progressistas), que usou o tempo de discurso na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) no último dia 6, para falar sobre o decreto que suspendeu uma série de gastos na Prefeitura de Sena Madureira, assinado por Mazinho.

Gehlen relembrou que, em agosto de 2022, denunciou a Prefeitura ao Ministério Público Eleitoral do município, afirmando que a gestão estaria contratando servidores em troca de votos. A esposa de Mazinho, Meire Serafim, foi candidata ao cargo de deputada federal e ganhou com mais de 10 mil votos.