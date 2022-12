Minoru, Moisés Diniz e Bestene são anunciados como os novos secretários de Gladson

Neste sábado (31), foram anunciados quatro novos nomes que irão compor a próxima gestão do governador Gladson Cameli (Progressistas) para o quadriênio 2023-2026.

Na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Seprod), José Luis Tchê assumirá a titularidade; José Bestene no Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), a partir de fevereiro; Minoru Kimpara na Fundação de Cultura Elias Mansour e Moisés Diniz na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (Fapac).

Na última segunda-feira (26), o governador já havia anunciado a primeira lista de secretários, presidentes de autarquias e comandantes de corporações, contendo 17 nomes. Na quarta-feira (28) foi anunciado o nome do procurador-geral do Estado, Marcos Santiago Motta, que permanecerá na chefia da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

Nesta sexta (30), o governador anunciou outros 17 nomes, todos com perfis técnicos e de escolhas pessoais, assim como os da primeira lista, para a composição do secretariado da nova gestão.