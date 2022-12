Gladson anuncia nova lista de secretários nesta sexta; veja nomes

O governador Gladson Cameli (PP) divulgou nesta sexta-feira (30) mais uma lista de nomes que vão compor seu secretariado no segundo mandato. Essa é a segunda lista divulgada pelo governador.

Para compor a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Américo de Souza Gaia; Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Cirleudo Alencar; Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Egleuson Araújo; para Secretaria de Estado de Saúde, Pedro Pascoal; Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Julie Messias; Secretaria de Estado de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos (Seamd), Lauro Santos e Representação do Acre em Brasília, Ricardo França.

Nas autarquias, permanece Mario César de Freitas no Instituto Socioeducativo do Acre; o Instituto de Mudanças Climáticas será assumido pelo assistente jurídico Leonardo de Carvalho; já no Instituto de Administração Penitenciária permanece Glauber Feitoza; Acreprevidência, Francisco Alves de Assis; Junta Comercial do Acre, Nayara Honorato; Instituto de Educação Profissional e Tecnológica, Alírio Wanderley Neto; Fundação Hospital do Acre, João Paulo Silva; Cageacre, Pádua Bruzugu; Agência de Negócios do Estado do Acre, Waleska Bezerra; e Marcelo Messias será o diretor-presidente das Estatais.

Na última segunda-feira, 26, o governador já havia anunciado a primeira lista de secretários, presidentes de autarquias e comandantes de corporações, contendo 17 nomes (leia aqui). Até este sábado (31), Gladson deve anunciar todos os nomes que irão compor a segunda gestão.