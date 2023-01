Assaltante que foi baleado por policial no Acre terá prisão domiciliar após ficar paraplégico

Um dos implicados num caso de assalto a uma barbearia no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco (AC), em 21 de dezembro do ano passado, identificado por Júlio Cezar do Nascimento. Identificado, vai cumprir pena em regime de prisão domiciliar. Ele conquistou o regime ao ser baleado durante reação ao assalto de um policial civil que se encontrava no local e atirou. O assaltante foi atingido na região lombar e ficou paraplégico.

Na ação, além de Nascimento, que na época estava em monitoramento eletrônico, três clientes ficaram feridos. Entre as vítimas, um adolescente de 14 anos, atingido por um disparo de arma de fogo na altura da coxa, atingindo o fêmur. Na época, o Pronto Socorro confirmou que o menino estava internado no Centro Cirúrgico, assim como o suspeito e outra vítima.

Devido ao estado de saúde do preso, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) pediu na Justiça a substituição da prisão preventiva de Nascimento por domiciliar. A justificativa, segundo documento anexado ao processo, é que o instituto “não possui suporte necessário para o tratamento” de casos como o do preso.

O diretor do Iapen, Glauber Feitosda, informou que que, em razão do tiro que levou, o preso sofreu traumatismo raquimedular com paraplegia sensitivo motora, ou seja, perdeu os movimentos nas regiões torácica e lombar.

O Ministério Público do Estado (MP-AC) também se manifestou favorável ao pedido do Iapen. Ao analisar o caso, a juíza Shirlei Menezes, da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão de Rio Branco, entendeu que ficou comprovado o estado de saúde grave do preso e considerou a situação do sistema prisional com relação à carência de condições necessárias para atendimento do caso.

A magistrada determinou que ele vá para prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, não podendo sair de casa sem autorização judicial – exceto em caso de tratamento médico.

A reportagem do ContilNet não conseguiu contato com a defesa do suspeito.