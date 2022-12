Em barbearia de Rio Branco, policial reage a assalto, troca tiros com bandidos e quatro pessoas ficam feridas

O monitorado por tornozeleira eletrônica Júlio César Tavares Nascimento, 28 anos, Alexsandro Coelho da Silva, 36, Rangel de Oliveira Lima, 40, e um adolescente de 14 anos, foram feridos a tiros durante uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira (21), dentro de um barbearia localizada na rua Venezuela, no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. Na mesma ação, Aldair Feitosa da Silva, 21 anos, foi preso em flagrante, correndo pelas ruas do bairro Cadeia Velha.

Segundo informações da polícia, o monitorado Júlio César e o comparsa dele, Aldair Feitosa, chegaram na barbearia em uma bicicleta. O monitorado desceu da bicicleta de posse de uma pistola e anunciou o assalto.

Júlio César estava recolhendo relógio, carteira e bolsas, quando um policial também estava no local sendo atendido sacou a arma e tentou render o criminoso, dando início um tiroteio dentro do estabelecimento comercial.

O monitorado foi ferido com um tiro no braço, que transfixou o membro e acertou o tórax, onde comprometeu rins, fígado e pulmão. Alexsandro foi ferido com um tiro no ombro. O adolescente de 14 anos, que é filho de Alexsandro, foi alvejado na perna direita e teve fratura exposta. Rangel tentou correr e foi ferido com três tiros nas costas. Durante o tiroteio, Aldair que estava com uma garrucha e correu pelas ruas do Cadeia Velha, mas foi preso pelos militares da Companhia Giro do Bope.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou três ambulâncias de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. O adolescente de 14 anos, Alexsandro e Rangel estão em estado de saúde estável. Já Júlio César estava em estado de saúde gravíssimo e está passando por procedimentos cirúrgico no pronto-socorro de Rio Branco.

Os PMs ainda conseguiram encontrar uma pistola 380 que estava com Júlio César e ainda havia 4 munições intactas. A garrucha calibre 26 foi apreendida com Aldair e estava com três munições intactas e uma deflagrada.

Aldair recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla). Ao verificar a ficha criminal, apareceu que o rapaz estava como foragido, pois havia cortado a tornozeleira eletrônica.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.