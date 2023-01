Familiares de bolsonaristas detidos no Acre fazem vigília em frente à PF; cinegrafista é agredido

Com a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de desmontar todos os acampamentos antidemocráticos de bolsonaristas espalhados pelo país, a desmobilização no Acre aconteceu já na manhã desta segunda (9).

Segundo a PM, a retirada dos bolsonaristas do local aconteceu de forma pacífica, mesmo assim nove pessoas foram detidas: seis homens e três mulheres.

Na noite desta segunda, o ContilNet registrou familiares dos detidos em vigília na frente da sede da Polícia Federal, em Rio Branco. Há crianças entre o grupo de pessoas.

Um dos homens que estavam na frente da PF, ao perceber que estava sendo fotografado, agrediu a reportagem do ContilNet. Veja o vídeo:

Veja as fotos da vigília: