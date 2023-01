Fernanda Hassem e Tadeu Hassem prestigiam posse na Câmara de Brasileia

A Prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do Deputado Estadual Tadeu Hassem e de Secretários municipais, participou nesta segunda-feira (2), da Sessão de Posse da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brasileia, para o biênio 2023- 2024.

O Vereador Marquinhos Tibúrcio foi empossado Presidente do Legislativo pelos próximos dois anos, tendo como Vice-presidente, Arlete Amaral, primeiro secretário, o vereador Jorge da Laura e segundo secretário, Elenilson Cruz.

A Casa Legislativa estava completamente lotada, de amigos, familiares dos vereadores, classe dos taxistas e mototaxistas, comunidade e servidores do município e Câmara de Brasiléia.

Dos 11 vereadores que compõem o Parlamento Mirim, cinco não prestigiarem a Sessão de Posse ( Marinete Mesquita, Leomar Barbosa, Neiva Badoti, Jurandir Queiroz e Reinaldo Gadelha, que concorreu com o Vereador Marquinhos ao cargo de Presidente para o biênio 2023- 2024.

De acordo com o Deputado Tadeu Hassem, o momento é de desejar êxito à Mesa Diretora empossada. ” Hoje é um dia importante, fico feliz porque conheço o vereador Marquinhos e sei de sua competência. O momento é de união, entre os pares, para que o trabalho seja desenvolvido em prol da população” afirmou o Deputado, que em sua fala garantiu colocar Emenda para informatizar a Câmara de Brasiléia.

O Presidente empossado, Marquinhos Tiburcio, bastante emocionado, agradeceu ao público presente. “Agradeço, primeiramente, a minha família que está aqui, minha esposa, meus filhos e meus avós. Aos taxistas e mototaxistas que vieram prestigiar nossa posse. Meus cumprimentos à Prefeita Fernanda Hassem pela presença e aproveito para parabenizar pelo trabalho à frente do Poder Executivo. Respeito sua trajetória política no nosso município. Ao Deputado eleito, Tadeu Hassem, meu muito obrigado por estar nos prestigiando hoje. Para mim o momento é de gratidão. Eu não chegaria à presidência sem a ajuda dos colegas vereadores aqui presentes, que foram fundamentais na construção da Mesa Diretora. Senti falta dos demais membros vereadores que compõem o Poder Legislativo. O espírito democrático não prevaleceu e os vereadores não compareceram. Mas a partir de hoje serei presidente do Poder Legislativo, em sua totalidade. Vou administrar como administro minha casa, com zelo, amor e dedicação”, disse o Presidente Marquinhos Tibúrcio.

A Prefeita aproveitou o momento para desejar êxito à nova Mesa Diretora, na condução dos trabalhos. “Desejo muito sucesso a nova mesa diretora, eu sempre fiz questão de participar desse evento, onde não entendo como uma questão de afinidade política, e sim um processo democrático de direito, onde temos que entender a independência dos Poderes onde,para o bem maior da população, precisa de união estabelecendo sobretudo o respeito entre os Poderes”, finalizou Fernanda Hassem.