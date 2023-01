Fernandinho e Alesson chegam e são mais dois reforços do Humaitá

O volante Fernandinho e o atacante Alesson foram integrados ao elenco do Humaitá nesta terça, 3, na Arena da Baixada, e são mais dois reforços para a disputa da temporada de 2023.

“Estava treinando mesmo nas férias e estou bem confiante para a temporada 23. O professor (Álvaro Miguéis) montou um grupo bastante competitivo e vamos em busca de conquistas”, comentou Fernandinho.

- Publicidade-

Trabalho tático

O elenco do Humaitá realizou um trabalho tático no segundo treinamento da semana sob o comando do auxiliar técnico Jader de Andrade.

“Estamos com uma excelente equipe e isso vai tornar o Humaitá muito forte nas competições”, avaliou o técnico Álvaro Miguéis.

Augusto e Caetano

Os laterais Augusto, direito, e Caetano, esquerdo, desembarcam na próxima sexta, 6, na capital acreana e são mais duas contratações. O grupo do Tourão ficará completo para o início das primeiras competições.