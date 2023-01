Idosa é esquecida trancada em banheiro de ônibus que trafegava entre cidades do Acre

A aposentada Maria Ribeiro de 71 anos passou por momentos de aflição no último sábado (31/dez). Ela ficou presa no banheiro de uma empresa de ônibus que faz o transporte intermunicipal após a fechadura apresentar problemas.

“Foi uma situação muito constrangedora, eu entrei e fechei a porta para usar o banheiro, quando tentei sair percebi que a maçaneta estava quebrada. Fiquei desesperada, batia na porta e gritava mas ninguém me ouvia”, relata.

O episódio teria ocorrido no trecho da viagem entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, quando o ônibus já estava com poucos passageiros, que ocupavam apenas as primeiras poltronas, na parte dianteira. O banheiro fica no fim do corredor, na parte traseira do veículo.

Dentro do banheiro existe um “botão de emergência”, cuja função é exatamente socorrer passageiros que eventualmente, por acidente, fiquem presos dentro do compartimento, mas, segundo a idosa, o dispositivo não funcionou.

”Aquilo não funciona meu filho, eu criei calo nos dedos de tanto apertar e ninguém veio me acudir”, enfatiza.

Outros passageiros que testemunharam o ocorrido com a idosa no ultimo sábado também reclamam da falta de higiene no interior do ônibus, que no trecho de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, que soma mais de 600 quilômetros de percurso, o mesmo não é higienizado nenhuma vez, apesar da viagem durar cerca de 14 horas.

O serviço de transporte intermunicipal de passageiros no Acre é fiscalizado pela Ageac – Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, cuja obrigação é fazer a vistoria dos veículos que viajam para o outros municípios transportando pessoas. De acordo com a legislação, a empresas são obrigadas a cumprir determinadas regras para garantir a segurança dos clientes.

A empresa de ônibus ainda não se posicionou sobre o ocorrido até o presente momento.