O número de pessoas mortas em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 85. A informação é da Defesa Civil do Estado, que também atualizou, na noite desta segunda-feira (6/5), outros dados da tragédia.

Conforme a Defesa Civil são 134 pessoas desaparecidas e há 339 feridos. O total de pessoas afetadas pelos temporais chega a 1,1 milhão. O número de pessoas que tiveram de deixar a própria casa é de 201,5 mil. Desta quantidade, 153,8 mil estão desalojadas e 47,6 mil foram parar em abrigos. O Rio Guaíba, importante manancial que banha Porto Alegre, terminou o dia com praticamente o mesmo nível do início. A telemetria da estação automática do manancial informou 5,27 metros (m) às 6h. A máxima, 5,29 m foi registrada às 9h. O valor mínimo aferido de 5,25 apareceu 5h. A medição das 16h, última disponível às 19h45, era de 5,28 m. Saída Em Porto Alegre, a Cidade Baixa, principalmente o Setor Menino Deus é a região mais afetada. O prefeito Sebastião Melo sugeriu que quem more na localidade, se possível, deixem o local. “Aqueles, volto a dizer, que na situação que está a cidade, que tiver uma condição de sair da cidade, seja para um parente, seja para a praia, seja para qualquer outra localidade, é uma contribuição que esta família vai estar dando para aqueles que aqui ficam”, disse Melo. Há mais de 335 mil unidades consumidoras sem energia elétrica na capital, conforme a Equatorial.O abastecimento de água também está prejudicado e o racionamento foi decretado pela prefeitura da capital gaúcha.