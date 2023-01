Idoso marca encontro com mulher e tem rosto desfigurado por ladrões

A prisão por tentativa de latrocínio de Elias C. A., 23, aconteceu na noite de ontem (11) em uma residência na Rua Airton Senna, bairro Palheiral, no município de Candeias do Jamari, distante a 20 quilômetros de Porto Velho (RO).

O criminoso e mais três comparsas, renderam um idoso de 63 anos que foi agredido brutalmente durante roubo de R$ 4 mil e um celular. O homem teve o rosto desfigurado ao ser agredido com coronhadas.

Segundo a ocorrência, uma mulher de prenome ‘Daiane’ teria telefonado para o idoso dizendo que estava querendo ver ele.

O idoso sem desconfiar de nada abriu a porta e neste momento foi surpreendido pela mulher e mais três criminosos.

Elias com um revólver calibre 38 rendeu o idoso que foi levado para dentro de casa e amarrado pés e mãos.

Os bandidos em seguida começaram a agredir a vítima com coronhadas e ainda arrastaram para o banheiro e ficaram batendo a cabeça do idoso contra o vaso sanitário.

A vítima ficou com o rosto desfigurado e os criminosos fugiram levando o dinheiro e o celular.

A Polícia Militar que tinha sido acionada por vizinhos que ouviram gritaria na casa obteve êxito em prender Elias com o revólver em mãos. Ele estava saindo da residência na hora que os policiais chegaram.

Os outros envolvidos com os R$ 4 mil e o celular da vítima não foram encontrados. O idoso foi transferido em estado grave ao hospital João Paulo II e o bandido Elias apresentou no Departamento de Flagrantes.