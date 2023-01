Participante da Casa de Vidro do BBB é convertido a religião acreana; confira

O participante da casa de vidro do Big Brother Brasil, Manoel Vicente, contou em seu perfil durante as seletivas do programa, que é convertido ao Santo Daime, religião que surgiu no Acre, fundada pelo mestre Irineu Serra. A informação foi confirmada pelo portal Uol.

Manoel é psiquiatra e disse que é “extremamente espiritualizado”. Não se tem muitas informações sobre a doutrina em suas redes sociais e ele não dá muitos detalhes sobre a relação com a religião.

O que é a doutrina

Embora seja uma religião 100% acreana, muitos acreanos não conhecem a história do Santo Daime e têm uma visão deturpada da doutrina. A religião é repleta de preconceitos e mitos, principalmente pelo fato de os adeptos consumirem o chá da ayahuasca, uma bebida alucinógena capaz de alterar a consciência, utilizada em rituais indígenas de etnias acreanas, como os Ashaninkas.

A doutrina foi fundada por Raimundo Irineu Serra, o Mestre Irineu, nascido no Maranhão, que veio ao Acre durante o ciclo da borracha para trabalhar como seringueiro e militar, no começo do século 20.

Estudos sobre o Mestre Irineu contam que, ao tomar conhecimento da bebida, extraída de dois vegetais da floresta amazônica, ele passou a estudá-la. A doutrina possui como sacramento o chá da Ayahuasca, cristianizada e rebatizada por Irineu Serra, por meio da orientação da Rainha da Floresta (Virgem Maria) como Daime.

Atualmente, diversos templos e locais, não só no Acre, mas no país inteiro, utilizam os ensinamentos deixados pelo mestre Irineu e são fieis da única religião genuinamente brasileira.