Alan Rick é escolhido novo presidente do União Brasil no Acre

O senador Alan Rick, coordenador da bancada federal, foi eleito em convenção realizada neste domingo, 30, o presidente do partido União Brasil no Acre. Ele assume o comando da executiva estadual pelos próximos quatro anos (2023/2027).

A cerimônia contou com a presença dos filiados da sigla e dos detentores de mandato como o deputado federal, Eduardo Velloso, senador Márcio Bittar, deputado estadual Whendy Lima, Fábio Rueda, suplente da chapa de federal e a doutora Georgia Micheletti, vice de Bittar na chapa ao Governo em 2022.

Criado entre a fusão do PSL e Democratas, o partido era presidido no estado pelo senador Márcio Bittar, que passa agora a ser o segundo vice-presidente da executiva estadual. A nova diretoria terá ainda o deputado federal Ulysses Araújo como vice-presidente, o Dr. Fábio Rueda como primeiro secretário e Jairo Cassiano como tesoureiro.

“Agradeço ao Márcio, a nossa executiva, aos filiados do União Brasil, pelo gesto de unidade, hoje, de mostrar que o partido tem projeto para o Acre. Nós pensamos nas reais necessidades do nosso povo. Vamos trabalhar unidos. Nós temos uma eleição municipal pela frente. Vamos fazer do União Brasil, um partido ainda mais forte”, destacou Alan.

O senador Márcio Bittar destacou a passagem de bastão e relembrou que a sigla elegeu um senador, três deputados federais e dois estaduais em 2022. “Entendo que meu papel como presidente do União Brasil chegou ao final. Estou muito feliz de passar o bastão para as mãos do senador Alan Rick. Estou aqui para ajudar, para contribuir.” – disse o senador.

Com 59 deputados federais e 9 senadores, o União Brasil é um dos maiores partidos e uma das maiores forças políticas do país. A sigla compõe o maior bloco parlamentar do Congresso Nacional, integrado por 9 partidos e 173 deputados.