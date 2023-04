BBB23: Cezar Black revela se vai desistir da enfermagem e abrir OnlyFans

Cezar Black, que foi eliminado do BBB23, abriu o jogo sobre a possibilidade de continuar a carreira como enfermeiro, profissão esta que defendeu durante sua permanência no reality show.

“Ainda não sei. Amo o que eu faço, sempre trabalhei com isso. Mas agora é um momento novo para mim, de descobertas. Estou aberto a todas as possibilidades. Vejo com bons olhos a carreira como influenciador e também a carreira artística”, disse ele, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

- Publicidade-