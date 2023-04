Bebê de 5 meses é abandonado em caixa de lixo no interior do Acre

Uma ocorrência no mínimo fora do comum foi registrada na madrugada desta segunda-feira (24), na região do Morro do Macaco Molhado, em Sena Madureira. Uma criança de aproximadamente cinco meses de vida foi abandonada em uma caixa de lixo.

A informação foi confirmada pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar do município.

Segundo consta, um morador encontrou o menino dentro da caixa de lixo por volta das 2 horas da madrugada e, de imediato, acionou a Polícia Militar. Em seguida, o Conselho Tutelar também foi chamado para atender a ocorrência.

De acordo com Lays Mayra, conselheira tutelar de Sena Madureira, o bebê foi resgatado do local e encaminhado para o abrigo municipal para receber os cuidados devidos.

Até o presente momento, ainda não há informações sobre a pessoa que abandonou a criança no referido local. O caso está sendo investigado.