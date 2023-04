Bocalom dá detalhes de processo seletivo com quase 400 vagas em Rio Branco; confira

Na manhã desta quinta-feira (06), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, anunciou o processo seletivo para contratação temporária de 383 profissionais de saúde.

Com o decreto de situação de emergência causado pelas enchentes em Rio Branco, a prefeitura recebeu o aval positivo da Procuradoria Geral do Município para iniciar a contratação provisória de servidores da saúde municipal.

No último mês, a Câmara Municipal de Rio Branco já havia aprovado um Projeto de Lei de autoria do Executiva que propôs a contratação de profissionais de forma terceirizada. O processo anunciado agora pela prefeitura contém o mesmo quantitativo de vagas e cargos, a única mudança é a modalidade, que passa a ser seletivo simplificado. Todos os aprovados no processo serão contratados diretamente pela prefeitura.

“Aproveitamos o momento que foi declarado a situação de emergência em função das alagações. Isso vai suprir a necessidade que a prefeitura tanto precisa nas unidades básicas de saúde”, disse Bocalom.

O processo será válido por 6 meses e poderá ser renovado por mais 6. “Dentro de 01 ano esse processo seletivo vai colocar profissionais em todas as unidades de saúde de Rio Branco”, explicou o prefeito.

Além disso, Bocalom informou que a partir do novo processo, após um levantamento feito pela equipe da Secretaria Municipal de Saúde, houve um ajuste no salário de todos os cargos que será concorridos, principalmente de médicos especialistas.

“Infelizmente nós não tínhamos médicos porque o salário era muito baixo. Corrigimos esse valor. Agora esse profissional será valorizado”.

As inscrições terão início no dia 10 de abril e se encerram no dia 13. E devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site da Prefeitura de Rio Branco, através do endereço eletrônico: www.riobranco.ac.gov.br.

As vagas são para:

Agente de Combate de Endemias

Agente de Vigilância em Saúde

Auxiliar de Farmácia

Assistente Social

Auxiliar de Saúde Bucal

Cirugião–dentista

Educador físico

Educador social

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico

Clínico Geral

Médico Ginecologista

Médico Pediatra

Médico Psiquiatra

Médico Radiologista

Médico Ultrassonografista

Médico Veterinário

Neuropisicólogo

Nutricionista, psicólogo

Técnico de enfermagem

Terapeuta ocupacional

Confira o edital completo aqui:

Impacto Financeiro

Bocalom disse que as novas contratações irão impactar em mais de R$ 2 milhões mensalmente, e quase R$ 15 milhões por ano, na folha salarial da Prefeitura.

“Não é gasto. É investimento. Conseguimos fazer isso porque arrumamos a casa e economizamos as contas da prefeitura”.