Bocalom: “Famílias que tiveram casas destruídas por desbarrancamentos irão receber aluguel social”

As famílias que foram atingidas pelo desbarrancamento na madrugada deste domingo, 16, no bairro Cidade Nova serão incluídas nos programas sociais da Prefeitura de Rio Branco (PMRB).

A ordem partiu do prefeito Tião Bocalom que colocou toda a estrutura da Prefeitura aos atingidos pelo desbarrancamento. Segundo o prefeito, os moradores serão colocados no programa de aluguel social e no projeto 1001 dignidades. As informações foram repassadas pelo diretor de comunicação, Airton Oliveira.

O desmoronamento ocorreu por volta da madrugada deste domingo, 16, no beco Beira Rio, localizado no final da rua Salgueiro. A Defesa Civil do Município ainda não divulgou informações sobre o índice pluviométrico.

“Estou assegurando a todos os moradores das casas que caíram ou foram condenadas pela Defesa Civil, na Cidade Nova, o aluguel social e a casa no 1.001 DIGNIDADES. Nosso compromisso é cuidar de gente! VOCÊ NÃO ESTÁ SÓ! A NOSSA PREFEITURA DE RIO BRANCO ESTÁ CONTIGO!”, diz o prefeito Tião Bocalom em comunicado.