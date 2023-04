Cadela abandonada após ser atropelada morre; carta ao público é divulgada nas redes sociais

A cadela, batizada com o nome Panda, atropelada no último domingo (16) em Rio Branco, morreu no início da manhã desta quinta-feira (20). O caso ganhou repercussão após o vídeo do momento do atropelamento ser divulgado nas redes sociais.

As cenas foram divulgadas pelo projeto social Amor Animal, e nela, aparecem as imagens de um homem, identificado como Paulo Sérgio de Oliveira, 27 anos, retirando o animal do para-choque do carro e deixando-o agonizando no local do acontecido, sem prestar socorro.

A cadela foi resgatada pela equipe do projeto e passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

SAIBA MAIS: VÍDEO: homem atropela, arrasta cachorro e foge sem prestar socorro em Rio Branco

Na página do projeto Amor Animal, foi publicado um vídeo com uma carta emocionante para o público que acompanhou o caso da Panda.