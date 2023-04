Corpo de Nayara Vilela será velado em Sena Madureira e sepultado em São Paulo

O corpo da cantora Nayara Vilela, encontrada morta na residência em que morava com o marido Tarcísio Araújo, na última segunda-feira (24), será velado no município de Sena Madureira, no interior do Acre, onde reside parte da família da artista.

Segundo informações da família, o corpo será encaminhado para Sena Madureira e o velório deve ter início a partir das 18h desta terça-feira (25) até às 14h desta quarta-feira (26), na Capela Esperança, na rua Maranhão.

Após o velório, o corpo será levado para o município de Mira Estrela, no interior de São Paulo, para ser sepultado junto do corpo da avó, Maria Botelho, falecida no final de 2022.