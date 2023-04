Governo divulga resultados finais de concurso do ISE; veja nomes

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), tornou público a retificação do resultado final da prova de títulos e do resultado final da Investigação Criminal e Social, do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo masculino, do Instituto Socioeducativo (ISE).

A publicação feita no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (14) também traz a inclusão dos candidatos sub judice na classificação final da 1ª e 2ª fase do concurso.

- Publicidade-

Em uma segunda publicação, a Sead divulga as respostas aos pedidos de revisão e resultado final do concurso público para provimento de vagas de nível médio e superior do ISE, para agente socioeducativo masculino e feminino.

Veja os nomes:

concurso ise diario oficial