Mãe de MC Kevin comove a web no dia em que o cantor completaria 25 anos

Val Nascimento, mãe de MC Kevin, comoveu a web neste sábado (29) com um post impactante relembrando que o funkeiro completaria 25 anos hoje.

“Hoje é aniversário de duas pessoas que são muito importantes na minha vida, hoje eu consigo entender porque Deus me deu dois filhos no mesmo dia e anos diferentes. Deus levou um, mas deixo outro pra me ama me dá carinho”, começou ela.

