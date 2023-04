Polícia identifica mãe que deixou bebê dentro do lixo no Acre; criança é levada para abrigo

A equipe do Conselho Tutelar de Sena Madureira adotou todas as medidas cabíveis no sentido de resguardar a integridade física de um bebê que foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (24), ao lado de uma caixa de lixo. Ele foi abandonado, provavelmente, por sua mãe na Rua Manoel Gonçalves, região do morro do macaco molhado.

SAIBA MAIS: Bebê de 5 meses é abandonado em caixa de lixo no interior do Acre

A criança tem aproximadamente cinco meses e estava totalmente exposta ao perigo. “Durante a madrugada, fomos acionados pela Polícia Militar e nos deparamos com essa cena lamentável. Encaminhamos o bebê ao hospital João Câncio Fernandes para a realização de atendimentos e depois para o abrigo municipal. Graças a Deus, o menino passa bem”, confirmou a conselheira Lays Mayra.

Lays disse ter ficado surpresa diante do ocorrido: “Como pode abandonar uma criança naquele estado? Ainda bem que um morador o encontrou a tempo, caso contrário, poderia ter ocorrido o pior”, acrescentou.

Segundo informações da Polícia Militar, o bebê foi encontrado ao relento por volta das 2 horas da madrugada. Um morador tinha ido consultar a filha no hospital e retornou para casa quando, em determinado momento, escutou o choro de uma criança. Ao averiguar a situação, se deparou com o inocente deitado no chão, ao lado de uma caixa de lixo.

Conforme o apurado, a mãe do menino já foi identificada pela polícia e pode ser presa a qualquer momento.