Pós-enchente: Rio Branco ainda tem mais de 130 famílias em abrigo, diz Prefeitura

Apesar do nível do Rio Acre estar abaixo dos 10 m na capital acreana, como aponta a Defesa Civil, o número de famílias desalojadas ainda é considerável, de acordo com a Prefeitura de Rio Branco.

VEJA TAMBÉM: Com Rio Acre abaixo dos 10 m, Defesa Civil muda esquema de medição na capital acreana

- Publicidade-

A assessoria de comunicação do órgão informou à reportagem do ContilNet que 131 famílias ainda estão no Parque de Exposição – o único abrigo ainda montado com alojamentos na capital.

A Prefeitura informou ainda que quase 18 mil famílias foram atingidas na cidade e pelo menos 8 mil na zona rural. As últimas receberam ajuda dos helicópteros do Governo do Estado.

SAIBA MAIS: Pelo menos 80 famílias não vão poder voltar para suas casas após enchente em Rio Branco

As famílias desabrigadas e desalojadas aguardam a limpeza de suas casas e dos bairros afetados. 150 máquinas e 600 homens foram disponibilizados pelo poder público municipal para a força tarefa de retirada da lama e dos entulhos que ficaram após a vazante do rio.

“Só a prefeitura já distribuiu mais de 12 mil sacolões, 3.000 colchões, mais de 8 mil Kits de limpeza e mais de 10 mil fardos e galões de água mineral”, destacou o diretor de comunicação da Prefeitura, Ailton Oliveira.