Querobino volta e Igor estreia em duelo decisivo do Rio Branco

O lateral Querobino, recuperado de lesão muscular, e o meia/atacante Igor serão as novidades do Rio Branco no clássico contra o Humaitá. O jogo vai ser realizado na terça, 4, às 18 horas, no Florestão e quem vencer garante uma vaga no segundo turno do Campeonato Estadual.

Trabalho tático

O técnico Ulisses Torres comandou um trabalho tático na manhã deste domingo, 2, no José de Melo, mas deixou para definir os titulares somente após o treino desta segunda, 3.

Dúvidas no ataque

Ulisses Torres tem dúvidas para definir o ataque do Rio Branco. Marcos Bahia ou Marllon com 9 e na extrema Vitinho ou Alifi.

“Vamos para mais uma decisão e essas dúvidas são naturais. O mais importante é termos um time competitivo na terça”, avaliou Ulisses Torres.