Rio Acre se mantém estável, com 17,70m; há sinal de vazantes em suas cabeceiras informa DC

O Rio Acre continua estável com 17,70 metros. A defesa Civil do município de Rio Branco divulgou seu último boletim ao meio dia, informando também que já houve uma vazante nas cabeceiras do rio que já desabrigou milhares de pessoas na capital acreana e em outros municípios.

“Baseado em informações consistentes, nas cabeceiras já houve uma vazante considerável, e não houve precipitação pluviométrica suficiente na região da bacia hidrográfica para aumentar o nível do Rio. É possível que estagnação do nível com essa pequena oscilação represente o sinal de que nas próximas horas o nível comece a baixar lentamente, e caso não tenha nenhuma precipitação fora do normal o mesmo baixe consideravelmente até a próxima terça-feira (4/4). Tenhamos fé em Deus, vai dar tudo certo”, disse nota divulgada pela Defesa Civil.