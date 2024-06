Gravando cenas dentro de um caixão, Paulo Vieira usou as redes sociais para mostrar a reação da namorada, Ilana Sales. O humorista compartilhou registros da moça caindo no choro, depois de vê-lo deixado no item de madeira. “Dia mais tranquilo da TPM”, brincou.

"A 'póbi' da Ilana no dia mais tranquilo da TPM!", escreveu Paulo na legenda de um vídeo, compartilhado no Instagram. Nos comentários, fãs e seguidores de Vieira apoiaram Ilana: "Melhor figurante de velório", ressaltou uma pessoa. "Ô coitada … ninguém pra dar um abraço nela", ironizou mais uma. "Tadinha, é só gravação", observou uma terceira. Paulo Vieira gravava Pablo e Luisão, série do Globoplay, inspirada nas aventuras de seu pai e do melhor amigo dele. Esse é um dos novos projetos do comediante, com a produção iniciada em maio, que ainda traz Otávio Muller e Aílton Graça como protagonistas.