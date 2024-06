Thiago Nielsen, assessor de comunicação de Mamma, detalhou o estado de saúde da famosa:

“Ela ficará internada para fazer exames. Mas está bem. Os médicos irão investigar o que ela tem”, disse para a Quem.

Em janeiro deste ano, a humorista esteve hospitalizada na UTI da mesma unidade de saúde, se queixando do mesmo problema.

Na ocasião, Bruschetta bateu um papo exclusivo com a coluna e falou sobre a doença:

“Ainda estou no hospital, tive uma pneumonia viral há umas duas semanas, com arritmia e fiquei no hospital dez dias. Voltei a trabalhar na Rádio Metropolitana porque ainda estamos de férias na Band, e, no domingo passado, comecei a ter canseira de novo”, lembrou ao retornar para a clínica cinco dias após ter alta médica.