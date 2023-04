URGENTE: mais sete pessoas são presas por ameaças a escolas no Acre

Na madrugada desta sexta-feira (14) a Polícia Civil do Acre cumpriu novas ordens judiciais e apreendeu sete pessoas envolvidas nas ameaças às escolas do Acre.

Foram apreendidos equipamentos eletrônicos e os autores das ameaças, em Rio Branco e no interior do Acre.

Para falar sobre a ação policial e as novas diretrizes do governo federal sobre a segurança nas escolas, uma coletiva de imprensa será realizada hoje (14), às 10h30m no auditório da Polícia Civil, na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Bosque.

Desde a última segunda-feira (10), pelo menos 5 perfis falsos contendo a palavra “massacre” e “Acre” foram criados no Instagram desde o atentado a uma escola em Blumenau, em Santa Catarina – quando quatro crianças foram mortas.

A Polícia informou ainda que “neste momento estão sendo realizadas diligências em vários municípios acreanos visando identificar e conduzir à delegacia os autores dos perfis falso, que estão espalhando o medo e o terror por meio das redes sociais”.