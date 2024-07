Fotos: Belo é flagrado de mãos dadas com morena em shopping de luxo

Belo foi fotografado nesta sexta-feira (26/7) de mãos dadas com uma morena em um shopping de luxo na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O cantor andou com a moça e ainda foi clicado dando um abraço íntimo nela em frente à vitrine de uma loja.

Durante o passeio, o artista também parou para fazer selfies com fãs.

Procurada pela coluna, a assessoria de Belo afirmou que a mulher se trata de uma amiga do cantor, que trabalha em uma loja do shopping. Segundo a equipe, a moça encontrou o artista nos corredores e o puxou pela mão para levá-lo até a loja.

Belo está solteiro desde o fim de seu casamento com Gracyanne Barbosa, anunciado em abril deste ano.

Vida de Belo vai virar série

O cantor Belo, ícone do pagode, vai ter sua trajetória contada numa série documental de um streaming brasileiro. O projeto, que ainda não tem um nome definido, foi criado pelo produtor José Junior, que intitulou o cantor como “Roberto Carlos da favela” durante entrevista ao jornal O Globo.

“Ele é um fenômeno desde os anos 1990 até os dias de hoje. No documentário, teremos várias facetas dele, muitas desconhecidas, como o Belo avô. Ele topou falar sobre tudo”, contou Roberto.

A série documental terá quatro episódios e será produzida pela AfroReggae Audiovisual. O roteiro ficará com Gustavo Gomes, e a direção será dele e de Jorge Espírito Santo. Ainda não há data prevista para a estreia.

A turnê em comemoração às três décadas do grupo de pagode Soweto também será mostrada na produção. Foi com a banda que ele fez grande sucesso nos anos 1990, emplacando sucessos como Farol das estrelas, Refém do Coração e Momentos. O cantor segue carreira solo desde 2000.