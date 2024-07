Vídeo: “ménage à trois” na abertura das Olimpíadas agita internautas

A abertura das Olimpíadas de Paris colocou o termo ménage à trois — expressão que significa uma relação afetiva e sexual entre três pessoas — entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Isso porque em um dos momentos da cerimônia, uma jovem e dois rapazes são vistos na Biblioteca Nacional, celebrando simultaneamente a literatura francesa e o amor. No desfecho, eles se beijam e fecha a porta de um quarto, encerrando a cena.

Na web internautas vibraram com as imagens e lembraram que o termo, que significa trio, é francês. “Nessa abertura das olimpíadas eles enalteceram a maior contribuição cultural da França para o mundo, o ménage à trois”, brincou uma pessoa no X (antigo Twitter).

“A França teve a coragem de colocar uma alusão a um ménage à trois na abertura das Olimpíadas. É sobre isso, meus caros”, enfatizou outra.

Veja o vídeo: