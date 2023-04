Vídeo documentário: o drama da alagação no Acre e a luta por sobrevivência

O ContilNet e a Sans Filmes produziram um minidocumentário sobre a situação que milhares de acreanos enfrentaram e ainda estão enfrentando como resultado das enchentes, enxurradas e transbordamentos dos rios no Acre.

Imagens aéreas exclusivas feitas pelo talentoso Márcio Garcia com a narração e reportagem do jornalista e editor-chefe do ContilNet, Everton Damasceno, mostram a realidade de pelo menos 90 bairros de Rio Branco que foram afetados, em especial, o Taquari – um dos primeiros e mais castigados pelas águas do Rio Acre.

Pelo menos 3 mil pessoas ficaram desabrigadas em todo o Estado, é o que afirmam os órgãos de controle e fiscalização.

Um dos maiores desastres da história do Acre, centenas de famílias atingidas, milhares de sonhos afogados e um cenário de destruição.

Confira o documentário: