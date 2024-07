The Weeknd: saiba como comprar ingresso; pré-venda começa nesta segunda

Como comprar ingresso para o show do The Weeknd em São Paulo?

Para se habilitar na pré-venda desta segunda-feira, acontece exclusivamente no site da Ticketmaster, era preciso ter se cadastrado no site oficial do artista previamente. Nesta terça-feira, uma nova carga de ingressos será disponibilizada para clientes do Banco Santander nas modalidades Private e Santander Select. Os demais correntistas poderão comprar ingressos na quarta-feira (24). A venda geral começa na quinta-feira (25).

Quanto custa o ingresso para o show do The Weeknd em São Paulo?

O valor dos ingressos varia entre R$ 245 e R$ 850, da seguinte maneira:

Arquibancada: R$ 245 (meia-entrada) e R$ 490 (inteira)

Pista premium: R$ 350 (meia-entrada) e R$ 700 (inteira)

Cadeira inferior: R$400 (meia-entrada) e R$ 800 (inteira)

Cadeira superior: R$425 (meia-entrada) e R$ 850 (inteira)

Fenômeno nas plataformas