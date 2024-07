Defeito? Ana Hickmann expõe detalhes da convivência com Edu Guedes

Ana Hickmann não esconde sua paixão e admiração por Edu Guedes, com quem vive um relacionamento, e fez questão de elogiá-lo durante um evento. Após confirmar que não estão morando juntos, a famosa foi questionada sobre como é a convivência com o amado e negou que ele tenha defeitos.

“Defeito eu não vou poder pontuar nenhum. Nada pra por defeito, gente. E não dá pra falar assim ‘Ah, que acabou de se conhecer’, mentira porque a gente já se conhece há 20 anos, namorar assim recente com certeza. Mas posso colocar uma série de qualidades do Edu que para mim são únicas, ele tem uma capacidade de entender quando eu preciso de alguma coisa só de me olhar”, disse para o portal LeoDias.

E não parou por aí! Ela ressaltou que, com todos esses anos de parceria no trabalho, eles têm um conhecimento muito grande sobre o outro. Ao chegar no evento, Guedes chegou a conversar com uma produção e disse que não precisa perguntar o que ela queria, pois ele já sabia.

“A gente conviveu tanto tempo como colegas de programa que a gente se conhece muito. A gente passou muito tempo sem se encontrar e agora parece que tudo isso voltou, e é lógico que isso veio com algo a mais”, completou.

Veja o trecho!