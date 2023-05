Agente que colidiu com carro de família que estava saindo da igreja será penalizado

A presidência do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) decidiu abrir investigação sobre a conduta do agente envolvido no acidente que ocorreu na noite deste domingo (29), na Estrada Dias Martins, em frente ao Supermercado Araújo Mix.

O agente ainda não identificado não é do quadro efetivo do órgão, mas possui contrato temporário, de acordo com a assessoria do Iapen. O fato é que ele conduzia, possivelmente embriagado, um Fiesta Sedan, no sentido centro-bairro. Ao perder o controle do veículo, invadiu a contramão e colidiu contra outro carro modelo Fiat Uno.

O veículo que foi alvo da batida carregava uma família que havia acabado de sair de um culto evangélico, sendo um casal e seu filho. O condutor ficou preso nas ferragens.

Imediatamente após o acidente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Militar foram acionadas e chegaram rapidamente ao local para prestar socorro às vítimas. Os profissionais de saúde iniciaram os primeiros procedimentos de atendimento emergencial, enquanto a polícia trabalhou para organizar o tráfego e garantir a segurança na área.

“Nós tivemos conhecimento do caso. No entanto, o servidor não é policial penal de carreira, mas agente penal provisório. A situação já foram repassadas para a corregedoria do órgão, que vai aplicar as sanções cabíveis”, informou a assessoria.

O Iapen também foi questionado sobre a identidade do agente, mas informou que não tem permissão para repassar as informações.