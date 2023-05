Deputados do Acre se calam durante críticas à Marina Silva na Aleac

Na manhã desta quinta-feira (31), aconteceu a reunião do Parlamento Amazônico, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). Durante o encontro, a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a acreana Marina Silva, foi rechaçada por deputados estaduais da Amazônia.

O deputado de Rondônia, Laerte Gomes (PSD), líder do governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), de forma irônica, disse que ao ver o nome e foto da ministra no Salão do Povo na Aleac, teve vontade de cancelar a participação no encontro. “Infelizmente vi uma foto que me fez mal. Quando vi a foto deu vontade de dar pra trás. Não é possível uma foto dessas”, disse apontando para a imagem.

O deputado do Pará, Wescley Tomaz (PSC) também fez críticas à ministra, ao dizer que a acreana não representa a Região Norte e que os trabalhos à frente da pasta do Meio Ambiente vem atrasando a Amazônia Legal.

Por sua vez, os deputados do Acre que estavam presentes no momento não rebateram as críticas ou defenderam a ministra acreana, que tem sido alvo de polêmicas à frente da pasta do Meio Ambiente.