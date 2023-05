Festa do Trabalhador atraiu mais de 40 mil pessoas no Acre

Com shows da cantora Joelma e do cantor Evoney Fernandes, o governo do Acre, em parceria com a Acisa, Fieac e Fecomércio, realizou a festa em homenagem ao Dia do Trabalhador, nesta segunda-feira (01), em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul.

VEJA TAMBÉM: Com show de Joelma, público começa a movimentar Festa do Trabalhador; FOTOS

Na capital, a festa aconteceu nas escadarias do Palácio Rio Branco. Com apresentação da cantora Joelma, mais de 20 mil pessoas curtiram a festa. O evento gratuito começou às 17h com shows de artistas locais. Às 20h a cantora subiu ao palco e recebeu o governador Gladson Cameli, que dançou com ela. A apresentação da cantora durou cerca de 1h30min.

VEJA MAIS: Gladson dança hit de sucesso ‘Voando pro Pará’ com Joelma; assista o vídeo

Já em Cruzeiro do Sul, o show do cantor Evoney Fernandes recebeu mais de 22 mil pessoas, na Avenida Mâncio Lima. O evento recebeu fãs de todos os municípios do Vale do Juruá.

Evento tranquilo

A Polícia Militar divulgou um balanço das ocorrências registradas na noite dos shows. Na capital, apenas duas brigas e seis pessoas foram conduzidas à Delegacia de Flagrantes (Defla). Já em Cruzeiro do Sul, a PM informou que foram registradas também duas brigas, porém, ninguém foi preso.