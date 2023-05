Governo empossa mais de 400 novos servidores do Estado nesta segunda; FOTOS

Na noite desta segunda-feira (29), o governador Gladson Cameli empossou 432 novos servidores do Estado do Acre. O evento, que aconteceu no Teatro Universitário da Universidade Federal do Acre (Ufac), reuniu os novos efetivos, familiares, além de autoridades das áreas empossadas e do executivo e legislativo.

Em Rio Branco, foram empossados 238 novos servidores para o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), 137 servidores da Polícia Civil do Acre (PCAC), 38 novos servidores do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e 19 na Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Nesta terça-feira (30), serão empossados 107 novos servidores em Cruzeiro do Sul, sendo 84 do ISE, 19 da Polícia Civil, 2 do Idaf e 2 da Sesacre. No total, serão empossados 539 nas duas cidades.

Estiveram presente, compondo o dispositivo de honra, o governador Gladson Cameli, os deputados federais coronel Ulysses e Roberto Duarte, os deputados estaduais Tanizio Sá, Pedro Longo, Michelle Melo, Tadeu Hassem, Luiz Gonzaga, Gene Diniz, o secretário de Saúde Pedro Pascoal, secretário de Administração, Paulo Roberto, o diretor-presidente do ISE, Mario César, diretor do Idaf, José Thum, delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, o procurador-geral do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro e outras autoridades.

