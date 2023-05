URGENTE: Gladson anuncia convocação de mais 300 integrantes de cadastro de reserva

O governador Gladson Cameli (Progressistas) prestigiou a posse dos concursados da Polícia Civil do Acre, da Sesacre, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

SAIBA MAIS: “Resultado de um trabalho”, diz delegado-geral da Polícia Civil sobre mais de 100 empossados

Gladson afirma que está cumprindo uma promessa: valorizar o serviço público e contratar efetivos.

“Ao mesmo tempo, temos aqui a Polícia Civil, Sesacre e entre outros. Estamos aqui com o comando para que a gente não passe prejuízo para a folha de pagamento”, ressaltou.

Gladson disse que além de respeitar os concursos públicos, ele está contratando servidores.

“Nós precisamos daquilo que eu falei mais cedo, a gente precisa lançar mais concursos públicos, mas com muita responsabilidade, que a gente não crie uma expectativa e depois não possa contratar os aprovados”, disse.

Novos concursos

O governador disse também que ainda nesta noite de segunda-feira (29), convoca mais de 300 profissionais do Cadastro de Reserva da Sesacre.

“Nos estamos conseguindo dar uma resposta para mais tarde vamos ter que fazer concursos públicos. Estou aguardando o balanço da Lei de Responsabilidade Fiscal para que a gente possa, lembrando que tudo que o executivo faz é com o apoio da Assembleia Legislativa. Não posso deixar de agradecer o apoio dos parlamentares”, finaliza.

Durante a cerimônia, o ContilNet conversou com o secretário de saúde, Pedro Pascal, que revelou com exclusividade que já nos próximos dias os novos convocados vão tomar posse. “Uma notícia boa os próximos dias serão os próximos convocados para posse daqui 30 dias. Será o restante que ainda não foi chamado nas vagas efetivas”, revelou.

Segundo ele, as posses vieram em um ótimo momento, seguindo as demandas do setor de saúde no estado. “Na gestão pública é uma coisa contínua, nós garantimos que houvesse orçamento para que consigamos cumprir as metas. É um momento crítico pra gente com o aumento das síndromes respiratórias. Esses profissionais estão sendo empossados em uma boa hora”, ressaltou.