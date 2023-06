Nayara Vilela terá música póstuma lançada com gravação inédita; confira detalhes

Uma música póstuma da cantora Nayara Vilela será lançado no mês de junho em todas as plataformas digitais. A informação foi confirmada pela família para a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, na noite desta segunda-feira (30).

De acordo com o empresário e viúvo, Tarcísio Araújo, a música já tem data para lançamento nas plataformas e redes sociais: “A música será lançada no Spotify, Deezer e também em todas as redes sociais. A música já está em processo de liberação nas plataformas. Também será liberada como ringtones para celulares”, contou ao ContilNet.

Tarcísio também revelou que os direitos autorais serão divididos entre ele, o filho Emanuel e a mãe de Nayara. Um projeto de música e dança encabeçado pela cantora, percorrerá pelo Acre, contou o empresário em bate-papo com este colunista.

Segundo Tarcísio Araújo, “Nayara Vilela Eternamente” não é uma simples homenagem à cantora, e sim um desejo deixado por ela.Confira um trecho do clipe da música que será lançado pela família da cantora:

Please enable JavaScript play-rounded-fill Link

Quem foi Nayara Vilela

Nayara Vilela foi uma das artistas mais carismáticas dos últimos tempos no Acre. A cantora percorreu vários municípios do Acre e de Rondônia. Nayara chegou a dividir palco com a famosa dupla sertaneja Gino e Geno. Veja a participação:

Acreana de coração, Nayara é natural do estado de Mato Grosso. Ela ficou conhecida por cantar piseiro em eventos e bares da noite da capital e cidades do interior. A artista deixou um filho, o pequeno Emanuel, de 8 anos. Nas redes sociais de Nayara, fãs e amigos lamentaram a partida da cantora.