Novo nome na disputa pela prefeitura de Sena, Alan Areal é cortejado por Alan Rick

O nome do médico infectologista Alan Areal é, atualmente, um dos mais disputados por partidos que pretendem lançar candidato a prefeito nas Eleições do ano que vem em Sena Madureira. Ao menos duas agremiações estão “brigando” para tê-lo em suas fileiras: O MDB e o União Brasil (UB).

Nesta sábado (20), surgiu uma informação de que Alan Areal teria firmado uma aliança com o deputado estadual Tanízio Sá (MDB) e que sua candidatura a prefeito pelo glorioso já seriam favas contadas. Porém, a reportagem do ContilNet conseguiu obter informações de que essa aliança ainda não está sacramentada e que há uma conversa em andamento do médico infectologista com o União Brasil, comandado pelo senador Alan Rick e pelo ex-prefeito Jairo Cassiano.

Na manhã deste sábado (20), Alan Areal teria confirmado que, de fato, conversou com o deputado estadual Tanízio Sá, entretanto, adiantou que ainda iria conversar com a sua família e que também tinha recebido um convite do União Brasil. “Não confirmei nada”, teria relatado.

Jairo Cassiano é o preferido de Alan Rick para uma eventual disputa em Sena Madureira, mas o ex-prefeito não vem demonstrando muito entusiasmo em disputar o pleito. Com isso, o nome de Alan Areal ganha musculatura dentro do União Brasil.

Alan Areal foi candidato a deputado estadual em 2010 e obteve 1.891 votos. Ele é cunhado do empresário Bruno Rosela e sobrinho do ex-prefeito Nilson Areal, possíveis candidatos em 2024.