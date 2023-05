PM prende suspeitos de matar adolescente na frente da mãe em Rio Branco

Os faccionados Antônio Eules de Souza Gama Borges e Patrick Lima Oliveira, 20 e 21 anos, foram presos suspeitos de terem matado o adolescente Jorge Luis Sousa Lino, de 15 anos, com três tiros na manhã deste domingo (21) na frente da mãe da vítima, na travessa do Pescador, no bairro Belo Jardim 1, na região do 2º Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Jorge estava caminhando na travessa com sua mãe, um irmão e um amigo, quando foram surpreendidos pelos dois criminosos armados que chegaram em um carro modelo HB20, de cor branco e placa QLX-7283 (placa clonada de um veículo modelo Onix), quando Antônio e Patrick se aproximaram das vítimas, desceram e efetuaram dez tiros.

Durante os disparos, o irmão da vítima e o amigo correram, enquanto Jorge se agarrou com a mãe e a mulher ainda tentou entrar na frente e proteger o filho, porém, o adolescente foi atingido por um tiro na cabeça, um no braço direito e outro no braço esquerdo. A mãe de Jorge, identificada como Carlinda Sousa Lino, foi ferida com um tiro de raspão nas costas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que ao chegar só constatou a morte de Jorge Luís. Os socorristas prestaram o atendimento a Carlinda, que não quis sair de perto do filho e ficou no local com um curativo nas costas, aguardando a remoção do corpo do filho.

A Polícia Militar do Acre (PMAC) isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos. Policiais Militares do 2° Batalhão (BPTrans) colheram as informações e realizaram ronda ostensiva na região para tentar localizar os criminosos, que fugiram para o 1º Distrito de Rio Branco.

Várias guarnições foram avisadas via Copom sobre as características do veículo usado no crime que seria um HB20 com a placa QLX-7283, pertencente a outro veículo, um Onix. Após o alerta, todas as viaturas, começaram a buscar informações sobre os bandidos, que fugiram pela Amadeo Barbosa e acessaram a 4° Ponte e foram em direção a parte alta de Rio Branco.

Na rua 08 de Maio, no bairro Placas, os Policiais Militares do 1° Batalhão encontraram o carro abandonado. Antônio Eules de Souza Gama Borges e Patrick Lima Oliveira seguiram a fuga a pé e foram capturados com duas armas de fogo em uma mochila, sendo um revólver 38, com duas munições, entre elas uma intacta e outra deflagrada, e uma pistola automática com 12 munições intactas.

Diante dos fatos, Antônio e Patrick receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as armas e as munições e também o veículo. Segundo a polícia, o carro havia sido roubado no dia 16 deste mês, no Conjunto Xavier Maia.