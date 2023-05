Shakira pediu para Tom Cruise ‘deixá-la em paz’ após F1, diz revista

Após serem vistos juntos no GP de Miami de Fórmula 1 e levantarem rumores de romance, a cantora Shakira teria pedido para o ator Tom Cruise “deixá-la em paz” e “parar de flertar com ela”, segundo a revista inglesa Heat.

“Ela não quer envergonhá-lo ou aborrecê-lo, mas não há atração ou romance da parte dela. Ela estava apenas sendo amigável. Ela está lisonjeada, mas não está interessada”, contou uma fonte.

Ainda conforme a revista, o recado da cantora foi transmitido de forma educada para o ator.

Tom Cruise interessado

Shakira e Tom Cruise estiveram no GP de Miami de Fórmula 1 no dia 7 de maio. Os dois caminharam juntos no passeio das estrelas no paddock e foram vistos em outro momento conversando nas arquibancadas do Miami International Autodrome.

De acordo com uma fonte do site Page Six, o ator estaria “extremamente interessado” em conquistar a colombiana. “Existe uma química”, disse a pessoa. Tom Cruise também teria enviado flores para Shakira no dia seguinte ao encontro.

Depois do GP, no entanto, Shakira foi flagrada em dois encontros com o piloto de F1 Lewis Hamilton, o que levantou rumores de affair. No primeiro, os dois foram vistos em um restaurante de Miami (EUA). O segundo, por sua vez, foi em um passeio de barco em Miami Beach, acompanhados de amigos.

Shakira se mudou para Miami no mês passado, depois de se divorciar do ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola Gerard Piqué. Eles se separaram após ela descobrir que o jogador viveu um caso fora do casamento. Eles estavam há 11 anos juntos e têm dois filhos: Milan, de 10, e Sasha, de 8 anos.

*Com informações do Estadão Conteúdo.