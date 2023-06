“Uber do emprego”: iniciativa oferece caronas para entrevistas de emprego

Nesta quarta-feira (31), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a taxa de desemprego do primeiro trimestre é a menor do período desde 2015. Porém, o número de desempregados no país ainda segue alto, sendo 9,1 milhões de pessoas.

Para diminuir essa taxa e ajudar o próximo, o voluntário e deputado do Rio Grande do Sul, Kaká D’Avila, criou uma ideia diferente. Intitulado de “Uber do Emprego”, ele decidiu dar carona para pessoas em busca de entrevistas para uma recolocação no mercado de trabalho.

Em uma postagem que viralizou na internet, Kaká contou a ideia que atende pessoas que não tem dinheiro para passagens de ônibus. “É só uma forma de ajudar aqueles que estão em busca de uma oportunidade de trabalho, e não tem dinheiro para a passagem de ônibus. Aqui a corrida é de graça e o atendimento é VIP!,” escreveu ele.