Andirá/Santa Cruz disputam liderança do Campeonato Estadual

Andirá/Santa Cruz e Rio Branco fazem nesta terça (6), a partir das 16h45, no Florestão, um duelo pela liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. O Andirá/Santa Cruz é líder com 9 pontos e o Rio Branco vice-líder com 7.

Ícaro é desfalque certo

O zagueiro Ícaro, com uma lesão no joelho, é desfalque certo do Andirá/Santa Cruz.

“O Ícaro não joga, mas teremos a estreia do Kaique na defesa. O Polaco entra na vaga do Mamude para aumentar o nosso poder de marcação. É um jogo difícil e precisamos fazer uma grande partida”, avaliou o técnico Maydenson Costa.

Rio Branco com titulares

Os jogadores do Rio Branco participaram de um treino de bolas paradas na tarde desta segunda, 5, no José de Melo, e o técnico Eriano Santos (Chumbinho) confirmou a equipe sem mudanças.

“É um jogo que vale a liderança e por isso precisamos ter o máximo de concentração”, declarou o treinador.