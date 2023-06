Censo: população do Acre cresce 13% em 12 anos; veja lista completa dos municípios

Após quase três anos de atraso, o Censo divulgou os dados populacionais coletados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no país em 2022, nesta quarta-feira (28).

No Acre, o Censo informou que houve um aumento de 13% na população em 12 anos. A população atual do estado é de 830.026 habitantes. No levantamento feito em 2010, a população era de 733.559 pessoas. Mesmo com a aumento populacional, o Acre é o 3º estado com a menor população do país.

A capital Rio Branco segue sendo a cidade mais populosa do estado. Com um aumento de 9% em relação ao censo anterior, agora a cidade tem 364.756 habitantes.

Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, elevou o número populacional para 91.888 habitantes, um aumento de 17%, e continua sendo a segunda cidade mais habitada no Acre.

Em relação aos municípios, apenas Plácido de Castro registrou redução no número de habitantes durante o período. Saindo de 17.209 pessoas em 2010 para 16.560 em 2022.

Santa Rosa do Purus, um dos municípios mais isolados do Acre, é a cidade menos populosa do estado, com apenas 6.723 habitantes. Em relação ao último levantamento do IBGE, a cidade ganhou 2.032 novos moradores.

Veja lista completa e atualizada dos municípios:

Rio Branco – 364.756 habitantes – aumento de 9%

Cruzeiro do Sul – 91.888 habitantes – aumento de 17%

Tarauacá – 43.464 habitantes – aumento de 22%

Sena Madureira – 41.349 habitantes – aumento de 9%

Feijó – 35.426 habitantes – aumento de 9%

Brasiléia 26.000 habitantes – aumento de 22%

Senador Guiomard 21.453 habitantes – aumento de 6%

Mâncio Lima 19.300 habitantes – aumento de 27%

Epitaciolândia 18.757 habitantes – aumento de 24%

Xapuri 18.243 habitantes – aumento de 13%

Marechal Thaumaturgo 17.093 habitantes – aumento de 20%

Porto Acre 16.693 habitantes – aumento de 12%

Plácido de Castro 16.560 habitantes – recuo de 4%

Rodrigues Alves 14.938 habitantes – aumento de 4%

Acrelândia 14.021 habitantes – aumento de 12%

Bujari 12.917 habitantes – aumento de 52% (MAIOR CRESCIMENTO POPULACIONAL ENTRE OS MUNICÍPIOS)

Manoel Urbano – 11.996 habitantes – aumento de 50%

Porto Walter 10.735 habitantes – aumento de 17%

Capixaba 10.392 habitantes – aumento de 18%

Jordão 9.222 habitantes – aumento de 40%

Assis Brasil 8.100 habitantes – aumento de 33%

Santa Rosa do Purus 6.723 habitantes – aumento de 43%