Com medo de ser morto por facção, homem que degolou mototaxista se entrega à polícia

O suspeito Jeferson Pontes Pinheiro, 25 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (5), no ramal do Benfica, na região da Vila Acre, em Rio Branco. O homem teria matado o mototaxista José Gonçalves Cabral, de 65 anos, degolado no km 5 do Ramal do Polo, na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Jeferson teria uma desavença com “Seu 30” e eles estariam trocando ameaças, o que resultou na morte do mototaxista na noite da última sexta-feira (2). O suspeito relatou que estava em uma festa, quando esbarrou em José Gonçalves e ambos começaram a discussão e trocas de ameaças, e em seguida Jeferson resolver matar o trabalhador.

Ainda segundo informações da polícia, uma pessoa havia ligado para o Copom nesta segunda-feira falando que Jefferson queria se entregar e forneceu o endereço dele, onde ele estava escondido em Rio Branco, no ramal do Benfica.

Umas das motivações seria a de que Jeferson estava com a morte “decretada” por parte de uma facção criminosa, após a repercussão do caso na região de fronteira. O criminoso resolveu fugir de Brasiléia e se esconder na zona rural de Rio Branco, onde acabou se entregando para a polícia por achar mais seguro.

Uma viatura do 2° Batalhão foi até o local denúncia e Jeferson acabou se entregando por livre e espontânea vontade, sem oferecer resistência. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde será ouvido pelo delegado plantonista e ficará a disposição da justiça.

Entenda o caso

O corpo do mototaxista José Gonçalves Cabral, de 65 anos, conhecido popularmente como “Seu 30”, foi encontrado degolado na madrugada deste sábado (3), no km 5 do ramal do Polo, na zona rural do município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações de amigos da vítima, “Seu 30” trabalhou normalmente durante a noite e por volta das 22h fez uma corrida para um homem ainda não identificado. Já às 23h, a motocicleta do trabalhador foi encontrada no perímetro urbano da cidade de Brasiléia abandonada.

Rapidamente, amigos e colegas de trabalho do mototaxista começaram a fazer buscas na tentativa de encontrar o homem, mas não tiveram sucesso. Durante a madrugada deste sábado, no km 5 do ramal do Polo, moradores da região, encontraram José caído com um corte profundo no pescoço e ligaram para o Copom relatando o crime.

Policiais militares receberam a denúncia via rádio, foram até o local denunciado e encontraram a vítima já sem vida. Os militares solicitaram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos militares e foi realizada a perícia de local, que constatou que José foi executada com um golpe no pescoço. O corpo foi encaminhado para o (IML) em Rio Branco, para serem feitos os exames cadavéricos.

A investigação do delegado plantonista, Ricardo Castro, que junto de sua equipe de investigadores conseguiram identificar Jeferson Pontes Pinheiro, de 25 anos, como autor do homícidio.