EDITAL: ISE abre licitação de pregão eletrônico para contratação de empresa

O Instituto Socioeducativo (ISE) abre licitação de pregão eletrônico 160/2023 para contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado e continuado de apoio administrativo e operacional (supervisor administrativo, atendente, recepcionista, auxiliar administrativo, agente de portaria diurno e noturno, motorista e plantonista, artífice de serviços gerais, mecânico, operador de roçadeira e servente de limpeza), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, a serem executados no âmbito do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre, na capital e interior do Estado. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de Abertura: 14/06/2023 09:15

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico ou edital:

Veja edital completo: